АШХАБАД, 11 июн — ПРАЙМ. Ашхабад рассматривает возможность присоединения к Глобальному метановому обязательству (ГМО), сообщило государственное информагентство Туркмении (ТДХ). Глобальное потепление побило рекорды

Вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов рассказывал, что страна разрабатывает дорожную карту на 2023-2024 годы по развитию международного сотрудничества для присоединения Ашхабада к ГМО. По его словам, Туркмения привержена выполнению принятых на себя международных обязательств, вытекающих из Парижского соглашения по снижению объёма выбросов газов, и демонстрирует ответственный подход к решению поставленных в данной области задач.

Так, отметил министр, страна принимает ряд мер по переходу к зеленой экономике, о чем свидетельствует принятие дорожной карты по развитию международного сотрудничества в области водородной энергии на 2022-2023 годы. Также Мередов подчеркнул, что по инициативе президента Туркмении, в Ашхабаде планируется открыть Региональный центр ООН по климатическим технологиям для Центральной Азии.

Глава МИД Туркмении отметил, что проект дорожной карты по изучению вопроса присоединения Туркменистана к ГМО предусматривает проведение семинаров и круглых столов с участием международных структур, и подготовку с иностранными партнерами тестовых проектов в области снижения выбросов метана.

ТДХ подчеркивает, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, одобрил проект дорожной карты, предусматривающей реализацию на национальном уровне Парижского соглашения по климату, а также комплекс мер по изучению вопроса присоединения Туркменистана к ГМО.