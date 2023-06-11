МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Решение СНБО о введении санкций против 178 физических лиц, в том числе главы Конституционного суда России Валерия Зорькина, вступило в силу, следует из указа Владимира Зеленского. Зависимость США от санкций вышла из-под контроля и вредит стране, пишет WP

Отмечается, что ограничения вводят в соответствии с указом №321/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 июня 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Под очередные персональные санкци попали 178 человек, большинство из них имеют российское гражданство. Подчеркивается, что ограничения коснулись в том числе главы КС России Зорькина.

Персональные санкции сроком на пять лет предполагают блокировку активов, ограничение торговых опреаций, остановку исполнения финансовых и экономических обязательств и прочее.