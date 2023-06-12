МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Выборы президента США в 2024 году могут пойти по сценарию 2020 года, — такое мнение в эфире телеканала CBS выразила аналитик из компании Cook Political Report Эми Уолтер. Трамп заявил, что из-за военной помощи Украине США остались без боеприпасов

По ее мнению, Джо Байден может одержать победу над своим главным конкурентом Дональдом Трампом в связи со схожестью "типов" избирателей. Деятельность Трампа, как считает Уолтер, не вызывает восторга у электората, из-чего американцы могут проголосовать за Байдена просто потому, что нет других вариантов.

"Существенное число людей проголосовали за него (Джо Байдена — прим. ред.) в 2020 году только потому, что он не был Дональдом Трампом", — подчеркнула политолог.

Байдену никогда не удавалось создать вокруг себя культ личности, считает Уолтер, поэтому его, как правило, выбирали лишь по той причине, что не хотели выбирать его конкурента.