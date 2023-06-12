МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. При мэрии Парижа создана рабочая группа по "сосуществованию" с крысами, которая будет выявлять пути улучшения условий жизни парижан, несмотря на повсеместное присутствие в городе грызунов, передает телеканал CNEWS. СМИ: на акциях протеста во Франции ожидают до 600 тысяч человек

Чтобы "жизнь парижан не была невыносимой", созданная группа должна предложить эффективные меры, заявила в эфире телеканала вице-мэр Парижа по вопросам здравоохранения Анн Суйри.

Она подчеркнула, что группе предстоит разработать "амбициозный план по борьбе с распространением крыс", для реализации которого будут закуплены тысячи новых мусорных контейнеров и установлены ловушки с ядом "в тех случаях, когда это необходимо".

Помимо прочего, созданная группа также будет должна разработать меры по воздействию на жителей Парижа, которые оставляют за собой мусор.

Как отметила Суйри, крысы "не представляют проблемы для общественного здоровья", несмотря на то, что являются переносчиками лептоспироза, поскольку он угрожает главным образом уборщикам мусора, которые могут вакцинироваться.

Выводы мэрии приветствовали НКО по защите животных, которые ранее выступали за "нелетальные" методы борьбы с грызунами.