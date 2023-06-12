МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Учения НАТО в Германии, которые стартуют в понедельник, — это самые крупные маневры военно-воздушных сил после окончания холодной войны, сдерживание России в условиях неопределенности украинского конфликта — их приоритетная цель, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Внутри НАТО разгорается конфликт из-за "Северных потоков", пишет WSJ

Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Сообщалось, что в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что учения повлияют на авиасообщение.

Командующий ВВС Германии Инго Герхартц отмечал, что на учениях не запланированы полеты вблизи Калининградской области, а сами учения не являются провокацией против России.

ДЕМАРШ РОССИИ

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин считает учения НАТО сигналом России в условиях сохраняющегося конфликта на Украине.

"После окончания холодной войны это, наверное, самые крупные учения именно ВВС с развертыванием различных аэродромов страны и закрытием части воздушного пространства", — сказал он в комментарии РИА Новости.

По его словам, по масштабам учения в разы превосходят все маневры, которые проводились в предыдущие годы, и "связаны с общим курсом на милитаризацию европейских государств в нынешних условиях".

"Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации в Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России", — отметил Камкин.

Учения, добавил он, — это также работа на внутреннюю аудиторию: попытка перевести жизнь европейских обществ в "режим новой нормальности".

ДЕЙСТВИЯ НАТО ПРИ СТАТЬЕ 5

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов также отметил масштабность учений, подчеркнув, что в них задействовано "беспрецедентно большое количество авиационной техники".

"Речь идет об отработке возможных операций в рамках планирования с учетом сегодняшнего украинского кризиса и развития военно-политической обстановки в регионе", — сказал он.

Кроме того, по словам Данилова, на этом этапе НАТО вносит коррективы в военно-политическое планирование, которые должны быть зафиксированы в решениях саммита НАТО 11-12 июля в Вильнюсе.

"Ясно в этой связи, что сдерживание России со стороны НАТО является приоритетной целью военного и политического планирования альянса, и, соответственно, необходимо отрабатывать соответствующие сценарии в условиях неопределенного развития эскалации украинского конфликта", — подчеркнул эксперт.

По его словам, главным направлением является отработка сценариев и действий альянса в рамках статьи 5 о взаимных гарантиях, согласно которой нападение на одного члена альянса в Европе или Северной Америке рассматривается как нападение на альянс в целом.

"Второе, что важно иметь в виду, — вступление северных стран в НАТО: сейчас Финляндии, в перспективе — Швеции. Важно отработать слаживание, взаимодополняемость и взаимодействие вооруженных сил, включая, естественно, ВВС Финляндии и Швеции, которые, правда, и до этого участвовали в мероприятиях", — отметил Данилов.

Укрепление северного фланга и "северное планирование" являются одной из задач этих учений, как и их включение в систему коллективной обороны НАТО, добавил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что учения ВВС предполагают не только задействование самолетов, но и проверку системы логистического обеспечения, а также отработку системы противоракетной и противовоздушной обороны — на этом тоже будет сделан акцент.