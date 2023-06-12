МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Военнослужащие британских королевских ВВС, которые дислоцируются на крупной авиабазе Конингсби, обращаются в продовольственные банки на фоне высокой инфляции и кризиса стоимости жизни в Соединенном королевстве, сообщил телеканал Sky News. ОЭСР предрек Британии самую высокую в G7 инфляцию в 2023 году

"Некоторые военнослужащие и их семьи были вынуждены воспользоваться пищевыми банками на фоне высокой инфляции и роста расходов, которые ввергают военных в кризис", — сообщили журналисты со ссылкой на источники в оборонном ведомстве и внутренние документы ВВС.

На сайте Sky News отмечается, что организованный на авиабазе пункт по сбору продуктов от военнослужащих сначала был предназначен для помощи гражданским лицам, но теперь им пользуются и летчики.

Телеканал также сообщил, что некоторым военнослужащим приходится выбирать между "едой и топливом", поэтому они не всегда могут отправиться домой с военной базы, чтобы увидеться с семьей.

"Число обращений от военнослужащих или от их имени с просьбой о финансовой поддержке в одну из ключевых благотворительных организаций увеличилось более чем в два раза", — добавил Sky News и отметил, что есть те, кто не может себе позволить льготное питание в военной столовой.

Ранее газета Times сообщала, что реальные доходы британских военнослужащих снизились из-за высокой инфляции, несмотря на прибавку в 3,75% в 2023 году. Ежегодное исследование, проводимое британским оборонным ведомством, показало, что только трое из 10 военных довольны своей зарплатой, а боевой дух ВС упал до рекордно низкой за пять лет отметки.