Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, умер в больнице на 87-м году жизни, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.
Телеканал RaiNews24 подтвердил данную информацию со ссылкой на источники в клинике San Raffaele, куда Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу.
Госпитализация произошла всего через три недели после того, как экс-премьер выписался из больницы.
Повторная госпитализация вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников Берлускони. Вместе с тем, лечащие врачи поясняли, что экс-премьеру требуется "проведение запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". Согласно опубликованному в пятницу личным врачом экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематологом Фабио Чичери бюллетеню, состояние их пациента не вызывало тревогу.
Берлускони 5 апреля попал в больницу San Raffaele. Итальянские СМИ сообщали, что госпитализация вызвана проблемами с дыханием, но позднее лечащие врачи впервые сообщили, что экс-премьер страдает хронической лейкемией. В клинике ему проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней и был выписан из нее 19 мая.
https://1prime.ru/society/20230612/840806227.html