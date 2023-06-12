МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Бывший премьер-министр Италии, сенатор Сильвио Берлускони, умер в больнице на 87-м году жизни, сообщила итальянская газета Corriere della Sera.

Телеканал RaiNews24 подтвердил данную информацию со ссылкой на источники в клинике San Raffaele, куда Берлускони был госпитализирован во второй половине дня в пятницу.

Госпитализация произошла всего через три недели после того, как экс-премьер выписался из больницы.

Повторная госпитализация вызвала естественное беспокойство многих сторонников и политических союзников Берлускони. Вместе с тем, лечащие врачи поясняли, что экс-премьеру требуется "проведение запланированных контрольных исследований в связи с известной гематологической патологией". Согласно опубликованному в пятницу личным врачом экс-премьера Альберто Дзангрилло и гематологом Фабио Чичери бюллетеню, состояние их пациента не вызывало тревогу.

Берлускони 5 апреля попал в больницу San Raffaele. Итальянские СМИ сообщали, что госпитализация вызвана проблемами с дыханием, но позднее лечащие врачи впервые сообщили, что экс-премьер страдает хронической лейкемией. В клинике ему проводили химиотерапию. Всего он провел в больнице 45 дней и был выписан из нее 19 мая.