ICAN: расходы на ядерное оружие в мире в 2022 году достигли 82,9 миллиарда долларов
ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Расходы на ядерное оружие в мире выросли в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили на него больше всех остальных ядерных держав вместе взятых, следует из доклада Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
"Девять стран (обладающий ядерным оружием — ред.) потратили на ядерное оружие 82,9 миллиарда долларов, из которых частный сектор заработал по меньшей мере 29 миллиардов долларов в 2022 году. Соединенные Штаты потратили больше, чем все остальные государства, обладающие ядерным оружием, вместе взятые, — 43,7 миллиарда долларов. Россия потратила 22% от расходов США — 9,6 миллиарда долларов, а Китай потратил чуть более четверти от общего объема расходов США — 11,7 миллиарда долларов", — сказано в документе.
ICAN подсчитала, что расходы в данной сфере выросли на 2,1 миллиарда долларов в 2022 году по сравнению с 2021 годом, четвертый год подряд доклад указывает на резкое увеличение мировых расходов на ядерное оружие.
ICAN отметила, что в условиях "постоянно меняющейся и сложной обстановки в области безопасности, от угроз изменения климата до пандемии COVID-19" и событий на Украине "расходы на ядерное оружие неуклонно увеличивались, что не привело к ощутимому улучшению обстановки в области безопасности". "Во всяком случае, ситуация становится все хуже", — добавила организация.
Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) — международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.
https://1prime.ru/society/20230612/840806669.html