ЖЕНЕВА, 12 июн — ПРАЙМ. Расходы на ядерное оружие в мире выросли в 2022 году до 82,9 миллиарда долларов, США потратили на него больше всех остальных ядерных держав вместе взятых, следует из доклада Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). США и Британия объединятся против России на мировом рынке атомной энергии

"Девять стран (обладающий ядерным оружием — ред.) потратили на ядерное оружие 82,9 миллиарда долларов, из которых частный сектор заработал по меньшей мере 29 миллиардов долларов в 2022 году. Соединенные Штаты потратили больше, чем все остальные государства, обладающие ядерным оружием, вместе взятые, — 43,7 миллиарда долларов. Россия потратила 22% от расходов США — 9,6 миллиарда долларов, а Китай потратил чуть более четверти от общего объема расходов США — 11,7 миллиарда долларов", — сказано в документе.

ICAN подсчитала, что расходы в данной сфере выросли на 2,1 миллиарда долларов в 2022 году по сравнению с 2021 годом, четвертый год подряд доклад указывает на резкое увеличение мировых расходов на ядерное оружие.

ICAN отметила, что в условиях "постоянно меняющейся и сложной обстановки в области безопасности, от угроз изменения климата до пандемии COVID-19" и событий на Украине "расходы на ядерное оружие неуклонно увеличивались, что не привело к ощутимому улучшению обстановки в области безопасности". "Во всяком случае, ситуация становится все хуже", — добавила организация.

Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) — международная общественная организация, создана в 2007 году. Она ставит своими целями содействие утверждению и выполнению Договора о запрещении ядерного оружия. Организация в 2017 году получила Нобелевскую премию мира.