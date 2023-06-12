БРЮССЕЛЬ, 12 июн — ПРАЙМ. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, сообщил в понедельник телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. Украинские власти сообщили о значительной потере сельхозземель

По данным телеканала, обладателем джекпота стал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет, имеющий статус беженца, прибывший в страну с Украины год назад.

Сообщается, что он проживает и работает в Брюсселе, приобрел билет за пять евро на заправочной станции.