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2023
https://1prime.ru/society/20230612/840806929.html
СМИ: украинский беженец выиграл полмиллиона евро в бельгийскую лотерею
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, сообщил в понедельник телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи. По данным телеканала,... ПРАЙМ, 12.06.2023
общество , новости, ес, бельгия, лотерея, выигрыш
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 12 июн — ПРАЙМ. Украинский беженец выиграл 500 тысяч евро в лотерею в Бельгии, сообщил в понедельник телеканал RTL со ссылкой на представителя Национальной лотереи.
По данным телеканала, обладателем джекпота стал молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет, имеющий статус беженца, прибывший в страну с Украины год назад.
Сообщается, что он проживает и работает в Брюсселе, приобрел билет за пять евро на заправочной станции.