С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — ПРАЙМ. Ввод законодательного запрета на выброс старого текстиля и одежды, скорее всего, не сработает, нужно стимулировать раздельный сбор мусора и его дальнейшую утилизацию и переработку, заявила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников

Ранее с инициативой о запрете выброса одежды в обычные контейнеры из-за вреда экологии выступил Российский экологический оператор (РЭО).

"Вообще запреты работают плохо, нужно стимулировать и создавать условия для раздельного накопления отходов. Где есть возможность — все, что подлежит переработке, собрать отдельно в сухом виде и дальше это утилизировать. Не через запреты нужно идти, а через обеспечение возможностей", — пояснила вице-премьер.

По ее мнению, при наличии возможности дать вторую жизнь бывшей в употреблении одежде и вообще любому текстилю, "это нужно делать, в том числе, с привлечением специальных фондов и организаций, в которых люди – энтузиасты своего дела создают условия, чтобы одежду можно было передать нуждающимся людям или на переработку".

"Есть ребята, которые занимаются производством новой одежды из бывшего в употреблении текстиля, — и это тоже очень важное направление. А тот текстиль, который не подлежит передаче людям, не подлежит переработке в новую одежду, можно перерабатывать, например, на производстве ветоши или перчаток для строительной отрасли. Это все направления экономики замкнутого цикла, и мы системно работаем с этим направлением с Российским экологическим оператором", — заключила Абрамченко.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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