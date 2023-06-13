МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Треть жителей Соединенного королевства выразили мнение, что рекордный рост стоимости жизни в стране является частью правительственного заговора, цель которого — контроль над населением, следует из результатов исследования Королевского колледжа Лондона. Британские военные обращаются в пищевые банки из-за кризиса, сообщили СМИ

Исследование показало, что 33% британцев уверены, что рост стоимости жизни является "заговором правительства для контроля общественности". Вместе с этим 35% убеждены, что правительство также будет использовать цифровые валюты для контроля денежных средств населения и ограничения его свободы.

Ещё 31% опрошенных считают, что пандемия коронавируса была "частью глобальных усилий, чтобы заставить всех вакцинироваться, независимо от их желания", в то время 23% полагают, что COVID-19 и вовсе был обманом.

Около трети британцев (30%) также убеждены, что "Великая перезагрузка", предложенная Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) для восстановления экономики после пандемии, нацелена на установление "тоталитарного мирового правительства".

При этом 34% жителей страны выразили уверенность, что правительство и основные СМИ также участвуют в заговоре для сокрытия важной информации о терактах.

В общей сложности 58% британцев считают, что число сторонников теорий заговора в стране выросло по сравнению с показателями 20 лет назад, при этом 74% опрошенных полагают, что немалую роль в этом сыграли социальные сети. Кроме того, 33% жителей Великобритании сообщили, что стали меньше доверять официальной информации из-за действий и поведения властей и СМИ во время пандемии коронавируса.

Исследование проводилось социологической и консалтинговой компанией Savanta онлайн с 28 по 30 апреля. В нем приняли участие 2 274 британца старше 18 лет. Данные о статистической погрешности не приводятся.