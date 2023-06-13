МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В Москве на рынке "Садовод" загорелись уже три павильона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Москве выпустили карту "Тройка" к 200-летию Островского

"Три павильона горят", — сказал он.

Ранее агентству официально рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы.

Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.

Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.