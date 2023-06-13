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На московском рынке "Садовод" загорелись несколько павильонов
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. В Москве на рынке "Садовод" загорелись уже три павильона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "Три павильона горят", — сказал он. Ранее агентству официально... ПРАЙМ, 13.06.2023
общество , бизнес, новости, россия, москва, пожар, рынок "садовод"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В Москве на рынке "Садовод" загорелись уже три павильона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Три павильона горят", — сказал он.
Ранее агентству официально рассказали в пресс-службе столичного главка МЧС, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.