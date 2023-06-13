Пожар на рынке "Садовод" в Москве локализовали на площади 30 квадратных метров
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пожарные локализовали пожар на рынке "Садовод" в Москве на площади 30 квадратных метров, данных о пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"В 11.43 пожар был локализован на площади 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало", — заявили в пресс-службе.
Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, об этом сообщил агентству РИА Новости представитель столичных экстренных служб. По его данным, пламя охватило три павильона. В пресс-службе столичного главка МЧС в свою очередь уточнили, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
https://1prime.ru/society/20230613/840812480.html
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