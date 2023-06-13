МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Уровень доходов наиболее нуждающихся в господдержке россиян вырос в 2022 году на 40% благодаря комплексной оценке при социальных выплатах, заявил на заседании фракции КПРФ в Госдуме министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Россиян предупредили, что нельзя делать с плохой кредитной историей

"Мы получили первые статистические данные 2022 года. Мы видим, что за счёт комплексной оценки нуждаемости мы максимально сконцентрированный ресурс выделяем из федерального бюджета именно на тех граждан, которые имеют наименьшие доходы. То есть если разделить всех граждан РФ по нуждам — то есть 10% имеющие наименьшие доходы и так далее по возрастающей до 100%, — то у более 40% у нас наблюдается рост доходов у именно граждан первой процентной группы, 18% — у граждан второй процентной группы. То есть комплексная оценка нуждаемости четко сконцентрировала государственный ресурс именно в тех категориях граждан, которые в ней больше на сегодняшний день нуждаются", — сказал он.

По его словам, единое пособие на детей и беременных женщин по комплексной оценке нуждаемости сегодня назначено уже семи миллионам детей, в то время как целью является десять миллионов, и порядка 230 тысячам беременных женщин.

Министр также отметил, что на протяжении последних четырёх лет происходило последовательное изменение методологии предоставления социальных контрактов на создание долгосрочных источников дохода. По его словам, к ним относится формирование собственного дела и развитие личного подсобного хозяйства. Максимальный размер выплат по соцконтрактам на собственное дело теперь составляет 350 тысяч рублей, а на развитие личного подсобного хозяйства — 200 тысяч.