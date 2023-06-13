МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Пожарные потушили горение на московском рынке "Садовод", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. В Москве выпустили карту "Тройка" к 200-летию Островского

"В 12.18 пожар полностью ликвидирован", — заявили в ведомстве.

Возгорание на рынке "Садовод" произошло во вторник утром, сообщил ранее РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его данным, горели три павильона. Позднее в пресс-службе московского ГУ МЧС отметили, что возгорание было локализовано на 30 "квадратах".

По его словам, в результате пожара пострадал один человек, он отравился угарным газом. Ему оказана амбулаторная медицинская помощь, добавил собеседник агентства.

Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.

Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.