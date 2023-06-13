МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Великобритании Asda объявила о заморозке цен более чем на 500 продуктов для ослабления финансового давления на потребителей на фоне рекордного роста стоимости жизни, говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте компании. Британцы назвали причины экономического кризиса в стране

Глава британского минфина Джереми Хант в мае заявил, что цены на продовольствие в стране продолжают расти слишком быстро, несмотря на замедление инфляции. Он добавил, что власти работают над этой проблемой и обсуждают с производителями продуктов, фермерами и супермаркетами меры по снижению давления на сектор.

"Asda объявила, что она заморозила цены более чем на 500 фирменных продуктов и продуктов собственного бренда, чтобы предоставить потребителям больше контроля над тем, сколько они тратят каждую неделю", — говорится в документе.

Заморозка цен продлится до конца августа и затронет, среди прочего, крупы, макароны, чай, а также ряд "летних" товаров – мороженое, зелень и котлеты для бургеров, отмечается на сайте. Британские военные обращаются в пищевые банки из-за кризиса, сообщили СМИ

В мае газета Telegraph сообщала, что британское правительство планирует попросить супермаркеты ограничить цены на некоторые товары, чтобы снизить инфляцию. Как отмечало издание, такое предложение возмутило крупные сети супермаркетов, включая Tesco, Sainsbury's, Morrisons и Waitrose: они обвинили британского премьера Риши Сунака в "воссоздании ценового контроля в стиле 1970-х годов". По словам некоторых министров, этот шаг повлечет за собой слишком сильное вмешательство в работу рынков и может привести к дефициту, поскольку поставщики в таком случае будут продавать свои товары в других местах за границей.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.