Правительство выделит средства на комфортную городскую среду в ДФО
Правительство выделит более трех миллиардов рублей на комфортную городскую среду в ДФО
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство России выделит регионам Дальневосточного федерального округа более 3 миллиардов рублей на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник.
Во время заседания премьер напомнил, что в 2023 году конкурс проектов комфортной городской среды на Дальнем Востоке проводился отдельно, к участию в нем были приглашены города с населением до 250 тысяч человек, а также поселения в которых проживает более 5 тысяч человек.
"Победителями стали 32 муниципальных образования округа. И сегодня выделим им более 3 миллиардов рублей на воплощение в ближайшие два года идей по обустройству парков, скверов, набережных и других общественных пространств", — сказал Мишустин.
https://1prime.ru/society/20230613/840814338.html
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