МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Правительство России выделит регионам Дальневосточного федерального округа более 3 миллиардов рублей на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. Мишустин поручил проработать вопрос выпуска авто для маломобильных россиян

Во время заседания премьер напомнил, что в 2023 году конкурс проектов комфортной городской среды на Дальнем Востоке проводился отдельно, к участию в нем были приглашены города с населением до 250 тысяч человек, а также поселения в которых проживает более 5 тысяч человек.

"Победителями стали 32 муниципальных образования округа. И сегодня выделим им более 3 миллиардов рублей на воплощение в ближайшие два года идей по обустройству парков, скверов, набережных и других общественных пространств", — сказал Мишустин.