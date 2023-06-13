МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В произошедшем на Каховской ГЭС виновна украинская сторона, она стремилась к этому, заявил в ходе встречи с военными корреспондентами во вторник президент России Владимир Путин. Путин подписал закон о внесудебных механизмах защиты пенсионных накоплений

"Ну, кто виновен — понятно, украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло, во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло разрушение", — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия не была заинтересована в ЧП на Каховской ГЭС, это повлекло тяжелые последствия для новых российских регионов.

"Но как мы понимаем, мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими — это первое. А второе — ну, к сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой розлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", — пояснил президент.

По словам Путина, после прорыва ГЭС погибло много домашнего скота, под водой также оказались скотомогильники и кладбища. Путин уточнил основания для избрания мер пресечения бизнесменам

"Конечно, много погибло домашнего скота, (а также) диких животных, к сожалению. Надо будет все это организовать, зачистить территорию", — сказал он.

"Мы должны очень серьезно подойти к вопросу экологической безопасности и санитарной безопасности, потому что там под водой оказались скотомогильники, кладбища оказались под водой. Это серьезная проблема, но она решаемая. Нужно будет подключить, мне министр уже доложил, команду дал, войска химической защиты. Вместе, объединяя усилия, думаю, все проблемы решат, в том числе это касается и водоснабжения", — заявил президент.

Он отметил, что говорил с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, который подтвердил, что там надо серьезно заниматься водоснабжением.

"Работа идет. По мере того, как вода будет уходить, она уже постепенно уходит, все будет решаться по мере поступления этих проблем", — сказал Путин.

Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.