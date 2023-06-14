"Сбер": мошенники начали вкладывать средства в получение информации о своих жертвах
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Мошенники стали предварительно подбирать потенциальных жертв: они начали вкладывать средства в получение информации о гражданах, которые только что продали своё имущество или получили крупные выплаты, поделился в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.
"Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность", — добавил он.
При этом мошенники в дальнейшем для выманивания денег клиентов используют "опробованные приемы", отметил зампред правления Сбербанка.
Ранее в среду Кузнецов сообщил, что злоумышленники для подтверждения своих различных легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, одним из последних вариантов стали "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
https://1prime.ru/society/20230614/840819752.html