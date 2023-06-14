С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Мошенники стали предварительно подбирать потенциальных жертв: они начали вкладывать средства в получение информации о гражданах, которые только что продали своё имущество или получили крупные выплаты, поделился в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. "Сбер": мошенники стали рассылать жертвам "удостоверения сотрудника банка"

"Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты", — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

"Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность", — добавил он.

При этом мошенники в дальнейшем для выманивания денег клиентов используют "опробованные приемы", отметил зампред правления Сбербанка.

Ранее в среду Кузнецов сообщил, что злоумышленники для подтверждения своих различных легенд начали отправлять россиянам через мессенджер поддельные документы, одним из последних вариантов стали "удостоверения о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка".

Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.