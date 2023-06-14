МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. С учетом поставок дальнобойных вооружений санитарная зона на Украине должна проходить по границам Львова, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев допустил уничтожение кабельной связи врагов на дне океана

В своем Telegram-канале он напомнил слова президента России Владимира Путина о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности России.

"С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", — написал зампред Совбеза.