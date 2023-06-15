Орешкин призвал двигаться в сторону приватизации в России
Орешкин заявил, что поддерживает приватизацию, если государство уходит от "плохих" активов
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Помощник президента России Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что поддерживает приватизацию, когда государство выходит из неэффективных активов с пользой и выгодой для себя.
"Мне ближе позиция Андрея Леонидовича Костина (глава ВТБ — ред.), который говорил про приватизацию, но не в виде масштабной приватизации, а ровно в том виде, в котором говорила Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина — ред.): выход из неэффективно используемых государством активов, с пользой и выгодой для государства", — сказал Орешкин, выступая на макроэкономической сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/society/20230615/840833160.html
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