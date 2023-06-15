2023-06-15T11:06:49+03:00
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2023-06-15T11:06:49+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20230615/840833674.html
ЦБ предложил наказывать должностных лиц за нарушение работы с персданными
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. ЦБ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ НАКАЗЫВАТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ — РЕГУЛЯТОР Новость дополняется ПРАЙМ, 15.06.2023
банки, общество , финансы, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ВОЗМОЖНОСТЬ НАКАЗЫВАТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется