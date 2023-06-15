С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Более 90% представленных на российском рынке электронных сигарет находятся в нелегальном поле, заявил сопредседатель экспертного совета Госдумы по развитию конкуренции на рынках никотинсодержащей продукции Сергей Катасонов. АКИТ оценил размер ущерба от нелегального онлайн-рынка алкоголя

"Достаточно большой блок — "электронные сигареты", которые в большом количестве находятся в нелегальном поле. Фактически это больше 90%. Мы запоздали с маркировкой, но сейчас этот вопрос решен. В декабре будет окончательно розница без маркировки закрыта", — сообщил он в ходе выступления на сессии в рамках ПМЭФ.

Катасонов также добавил, что для снижения уровня контрафактной продукции в стране важно "гармонизировать законодательство между странами ЕАЭС".

Цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них стартовала в России с 15 декабря 2022 года, с 1 марта 2023 года в системе маркировки начали регистрироваться участники оптового и розничного оборота ЭСДН, с 1 апреля 2023 года вступил в силу запрет на оптовый оборот немаркированной продукции и началась передача информации о розничных продажах маркированной продукции в систему.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.