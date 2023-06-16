Около шести миллионов занятых россиян не получают МРОТ, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова: порядка шести миллионов занятых в России не получают МРОТ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Около шести миллионов занятых россиян не получают минимальный размер оплаты труда (МРОТ), еще 12 миллионов не заключали трудовых договоров, рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова на ПМЭФ.
"Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получает минимальный размер оплаты труда, это не значит, что это не заняты где-то еще, но по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек", — отметила замглавы правительства.
Она добавила, что 12 миллионов занятых россиян не имеют никаких трудовых договоров.
По словам Голиковой, такая ситуация является "огромным корпусом проблем", для решения которых необходима совместная работа.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/society/20230616/840847571.html
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