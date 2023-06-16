С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Около шести миллионов занятых россиян не получают минимальный размер оплаты труда (МРОТ), еще 12 миллионов не заключали трудовых договоров, рассказала вице-премьер страны Татьяна Голикова на ПМЭФ. Минтруд: к 2030 году МРОТ превысит прожиточный минимум на 30 процентов

"Сегодня по таким ориентировочным данным, административным данным налоговой службы, порядка 6 млн человек занятых у нас не получает минимальный размер оплаты труда, это не значит, что это не заняты где-то еще, но по данным налоговой службы, таких занятых порядка 6 млн человек", — отметила замглавы правительства.

Она добавила, что 12 миллионов занятых россиян не имеют никаких трудовых договоров.

По словам Голиковой, такая ситуация является "огромным корпусом проблем", для решения которых необходима совместная работа.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.