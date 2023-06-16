Путин заявил о выполнении Россией обязательств по климату
Путин: Россия в отличие от других соблюдает взятые на себя обязательства по климату
Читать 1prime.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Россия полностью соблюдает взятые на себя обязательства по климату, даже с опережением, в отличие от других стран, заявил президент страны Владимир Путин.
Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян встретились на ПМЭФ и вместе осмотрели стенды ОАЭ.
"Мы в отличие от многих других стран полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этой сфере. Даже с определенным опережением", — сказал Путин на стенде, посвященном Климатическому саммиту в ОАЭ.
Президент России отметил, что в РФ принят ряд законов в этой сфере, которые заставляют бизнес соблюдать экологические нормы.
ОАЭ принимают участие в форуме в качестве основного гостя.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/society/20230616/840849675.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.