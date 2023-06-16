Путин предложил изменить выплату пособий на ребенка до полутора лет
Путин предложил выплачивать пособие на ребенка до полутора лет вне зависимости от дохода
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем выступлении на ПМЭФ-2023 предложил выплачивать пособия на ребенка до полутора лет вне зависимости от того, сохранился у семьи доход или вырос.
"Поэтому предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который они назначены, независимо от того, увеличился доход семьи или нет", — заявил президент, выступая на пленарной сессии форума.
Также он выступил с инициативой сохранять пособия по уходу за ребенком даже в случае частичной занятости родителя. По мнению президента, это понятие необходимо укрепить в законе.
https://1prime.ru/society/20230616/840854758.html
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