С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. НАТО хочет, чтобы Россия сократила свой ядерный арсенал — хрен им, заявил глава государства Владимир Путин. ICAN подсчитала сумму мировых расходов на ядерное оружие

Президент в пятницу выступил на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.

Путин отметил, что у России гораздо больше ядерного оружия, чем у НАТО, поэтому они хотят его сокращения.

"Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — подчеркнул он.

Как добавил российский лидер, ядерное оружие создали для обеспечения нацбезопасности в самом широком смысле этого слова. Он указал, что у России такой необходимости нет. Кроме того, разговоры о сокращении ядерного потенциала понижает возможность "снижения порога приведения оружия", указал Путин.