НАТО хочет сокращения российского ядерного арсенала, заявил Путин
Путин: страны НАТО хотят, чтобы Россия сократила свой ядерный арсенал
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. НАТО хочет, чтобы Россия сократила свой ядерный арсенал — хрен им, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент в пятницу выступил на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня.
Путин отметил, что у России гораздо больше ядерного оружия, чем у НАТО, поэтому они хотят его сокращения.
"Хрен им, понимаете, как у нас в народе говорят", — подчеркнул он.
Как добавил российский лидер, ядерное оружие создали для обеспечения нацбезопасности в самом широком смысле этого слова. Он указал, что у России такой необходимости нет. Кроме того, разговоры о сокращении ядерного потенциала понижает возможность "снижения порога приведения оружия", указал Путин.
https://1prime.ru/society/20230616/840856970.html
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