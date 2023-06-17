Экс-разведчик армии США Риттер объяснил, что произойдет после разгрома ВСУ
Экс-разведчик армии США Риттер: после полного поражения ВСУ ее место займет армия Польши
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. В случае полного поражения ВСУ ее место займет армия Польши, заявил в интервью изданию Myśl Polska американский экс-разведчик Скотт Риттер.
"Самым опасным моментом будет тот, когда армия Украины подвергнется полному разгрому. А этот разгром <…> неизбежен. Почему этот момент станет опасным? Потому что пойдут призывы заменить украинцев поляками на поле боя", — приводит Myśl Polska высказывание Риттера.
Он считает, что именно поляки и их прибалтийские соседи должны решать, нужно ли им вступить в "опасную схватку", в результате которой Польша рискует потерять свою независимость. ПО выражению Риттера, НАТО не станет действовать как военный блок и "подвергать лучших людей риску".
https://1prime.ru/society/20230617/840859912.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.