МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Западу следует отказаться от обещания бывшего президента США Джорджа Буша о приеме Украины в НАТО, заявил в материале для Responsible Statecraft экс-постпред Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер. Украина раскрыла планы стать самым дешевым газовым хабом для Европы

По его мнению, Соединенным Штатам следует уже на июльском саммите НАТО в Вильнюсе начать отказываться от своего обещания принять Украину в Североатлантический альянс "или хотя бы явно тянуть резину на этот счет".

"Нам также следует без лишнего шума начать обсуждать с нашими союзниками послевоенные устремления Европы в области безопасности", — добавил экс-постпред.

Он считает, что сам факт обсуждения членства Украины приводит к негативным последствиям. На его взгляд, принятие Киева в НАТО способно привести к полномасштабной войне с Россией.

Именно эта логика, как считает Хантер, "тормозит" усилия некоторых стран по принятию Украины, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского.