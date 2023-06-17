В США предложили отказаться от важного обещания Киеву
Экс-постпред США Хантер предложил отказаться от обещания принять Украину в НАТО
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Западу следует отказаться от обещания бывшего президента США Джорджа Буша о приеме Украины в НАТО, заявил в материале для Responsible Statecraft экс-постпред Соединенных Штатов при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер.
По его мнению, Соединенным Штатам следует уже на июльском саммите НАТО в Вильнюсе начать отказываться от своего обещания принять Украину в Североатлантический альянс "или хотя бы явно тянуть резину на этот счет".
"Нам также следует без лишнего шума начать обсуждать с нашими союзниками послевоенные устремления Европы в области безопасности", — добавил экс-постпред.
Он считает, что сам факт обсуждения членства Украины приводит к негативным последствиям. На его взгляд, принятие Киева в НАТО способно привести к полномасштабной войне с Россией.
Именно эта логика, как считает Хантер, "тормозит" усилия некоторых стран по принятию Украины, несмотря на просьбы президента Владимира Зеленского.
https://1prime.ru/society/20230617/840860138.html
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