МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправляется в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Эксперты главной целью поездки называют поиск консенсуса между Китаем и Европой и устранение недопонимания, возникшего за время пандемии из-за отсутствия личных контактов. Посол назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) избрали Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР в марте этого года. За прошедшие три месяца на посту он успел принять в Пекине премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Испании Педро Санчеса, а также провести переговоры с президентами Франции, Бразилии, Габона, Киргизии и Таджикистана во время их поездок в Китай, но сам в первый зарубежный визит в качестве главы правительства едет только сейчас. При этом председатель КНР Си Цзиньпин для своего первого после переизбрания на третий срок государственного визита выбрал Россию, которую посетил в конце марта этого года.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.

"ПАРТНЕР И СОПЕРНИК" ЕДЕТ В ГЕРМАНИЮ

Китайский премьер летит в Германию практически сразу после того, как правительство ФРГ представило национальную стратегию, в которой Китай обозначен как "партнер, конкурент и системный соперник", без которого невозможно решить многие из "наиболее острых глобальных проблем".

При этом официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь в контексте предстоящего визита Ли Цяна отмечал, что "в последние годы всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Германией развивается на высоком уровне, а благодаря тесным обменам между лидерами двух стран и углублению практического сотрудничества в различных областях, партнерство демонстрирует сильную устойчивость и жизнеспособность".

Главным пунктом программы визита станут седьмые германо-китайские консультации, которые начнутся в Берлине в понедельник вечером и продолжатся во вторник, в рамках консультаций стороны рассмотрят и наметят пути продвижения практического сотрудничества в различных областях. В МИД КНР подчеркнули, что "механизм межправительственных консультаций, сопредседателями которого являются премьер Госсовета КНР и канцлер Германии, остается "супердвигателем" сотрудничества между двумя странами".

Представитель кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер сообщил в пятницу, что в преддверии консультаций с участием кабинета министров ФРГ и китайской делегации Шольц встретится с Ли Цяном и проведет с ним беседу в рамках совместного ужина.

Премьер Госсовета КНР также примет участие в 11-м Форуме экономического и технического сотрудничества между Китаем и Германией и проведет углубленный обмен мнениями с представителями экономических сообществ двух стран.

"В мире, который сталкивается с новыми потрясениями, слабым восстановлением экономики и новыми глобальными вызовами, Китай надеется углубить и расширить свои отношения с Германией и вместе направить позитивный сигнал об укреплении диалога и сотрудничества, достижении взаимной выгоды, совместном ответе на вызовы и вкладе в мировое экономическое процветание, мир и стабильность", — заявил Ван Вэньбинь об ожиданиях китайской стороны от предстоящего визита.

ВИЗИТ ВО ФРАНЦИЮ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Программа визита Ли Цяна во Франции также довольно насыщенная. В китайском МИД заявили, что "цель этого визита состоит в усилении контактов и координации, продвижении развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Францией и внесении нового вклада в здоровый и устойчивый рост отношений между Китаем и Европой".

"В ходе визита премьер Госсовета КНР Ли Цян будет следовать общим договоренностям лидеров двух стран и проводить консультации с французской стороной по вопросам всестороннего углубления обменов и сотрудничества в различных областях, поскольку в следующем году Китай и Франция будут отмечать 60-ю годовщину установления дипломатических отношений", — сообщил Ван Вэньбинь.

Важной частью повестки дня визита китайского премьера во Францию станет участие в саммите по обсуждению нового международного финансового пакта, инициированного президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"В современном мире страны становятся все более взаимосвязанными и взаимозависимыми. Возникающие кризисы и вызовы требуют совместного реагирования. Как постоянные члены СБ ООН и ответственные крупные страны, Китай и Франция играют важную роль в сохранении многосторонности и продвижении международного сотрудничества для решения глобальных проблем. Китай рассчитывает на сотрудничество со всеми сторонами, включая Францию, для внесения позитивного вклада в более справедливое и устойчивое глобальное развитие", — добавил Ван Вэньбинь, комментируя предстоящий визит.

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Наблюдатели отмечают, что визит Ли Цяна в условиях нынешней сложной и напряженной международной обстановки имеет жизненно важное значение, поскольку он поможет укрепить сотрудничество между Китаем и Европой, а также устранить определенное недопонимание, возникшее за три года пандемии из-за отсутствия личных контактов и клеветы на Китай со стороны западного лагеря во главе с США.

Президент аналитического Центра Китая и глобализации Ван Хуэйяо заявил изданию Global Times, что предстоящий визит должен продемонстрировать искренность, уверенность и твердую готовность Китая сотрудничать не только с Европой, но и со всем миром.

"Все больше европейских лидеров осознали и согласились с тем, что мир становится многополярным, а не однополярным. Широкие обмены Китая с остальным миром после пандемии COVID-19 продемонстрировали усилия КНР по возвращению мира к правильному каналу общения и сотрудничества, а не к конфликту", — заявил газете Ван Хуэйяо.

Китайские эксперты также ожидают, что во время визитов Ли Цяна в Германию и Францию стороны достигнут договоренностей, касающихся сотрудничества в различных областях, начиная от торговли и атомных электростанций и заканчивая кредитами для развивающихся стран и борьбой с изменением климата.

Аналитики не исключают, что стороны обсудят и украинский кризис. Младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн заявил изданию, что стороны могут коснуться некоторых конкретных договоренностей, в том числе возможных практических методов продвижения мирных переговоров, обсудить наилучшие варианты продолжения сотрудничества Китая и европейских стран по таким вопросам как движение грузовых поездов между Китаем и Европой в условиях влияния украинского конфликта, а также гуманитарную помощь Украине.