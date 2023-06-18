Пушков оценил попытки США развернуть ход мировых событий
Пушков: США попытаются затормозить ход мировых событий, но развернуть его уже не смогут
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что США будут стараться сделать все возможное, чтобы затормозить ход глобальных событий, однако развернуть его им не удастся.
"Ведущие страны развивающегося мира хотят вступить в БРИКС, который еще недавно в США считался неким недоразумением, а сейчас становится одним из главных символов многополярности. США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить", — написал Пушков в своем телеграм-канале.
Он отметил отдаление Саудовской Аравии от США и ее сближение с Ираном, выход Сирии из изоляции в арабском мире, призыв Бразилии к сокращению роли доллара. Кроме того, сенатор подчеркнул развивающееся стратегическое сотрудничество Китая и России, а также отказ Турции следовать политике Запада.
Все эти факты Пушков назвал "нарушением привычной и выгодной для США и Запада конфигурации силовых полей, установившихся в прошлом веке".
https://1prime.ru/society/20230618/840866376.html
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