МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Победа России над Украиной, которую поддерживает Запад, поставит под вопрос существование НАТО, утверждает в статье для Telegraph обозреватель Ричард Кемп. НАТО хочет сокращения российского ядерного арсенала, заявил Путин

Он считает, что шансы на успех сегодня складываются не в пользу Украины, ведь Россия имеет значительные преимущества и в живой силе, и в танках, и в артиллерии, и в воздушной мощи.

"Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — констатирует обозреватель.



Вместе с тем, весьма вероятно, на взгляд Кемпа, что еще до конца текущего года президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Украину к заключению мирного договора. И подобная активность со стороны лидеров Европы, как считает обозреватель, подорвала бы позиции президента США Джо Байдена в конгрессе, в котором республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и попытаться сократить помощь Украине.

"Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?" — заключает автор.

В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО.