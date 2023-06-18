В Британии заговорили о поражении Украины и дискредитации НАТО
Telegraph: зачем нужна НАТО, если поддерживаемая блоком Украина проигрывает?
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Победа России над Украиной, которую поддерживает Запад, поставит под вопрос существование НАТО, утверждает в статье для Telegraph обозреватель Ричард Кемп.
Он считает, что шансы на успех сегодня складываются не в пользу Украины, ведь Россия имеет значительные преимущества и в живой силе, и в танках, и в артиллерии, и в воздушной мощи.
"Одно можно сказать наверняка: украинская победа очень далека от гарантированной. Мы уже можем видеть это беспокойство, отраженное в нотах предостережения из Белого дома", — констатирует обозреватель.
Вместе с тем, весьма вероятно, на взгляд Кемпа, что еще до конца текущего года президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц возобновят попытки подтолкнуть Украину к заключению мирного договора. И подобная активность со стороны лидеров Европы, как считает обозреватель, подорвала бы позиции президента США Джо Байдена в конгрессе, в котором республиканцы могли бы воспользоваться ситуацией и попытаться сократить помощь Украине.
"Западные лидеры должны задать себе вопрос в Вильнюсе: если Украина, за спиной которой стоит мощь Североатлантического альянса, не может противостоять России, тогда в чем смысл НАТО?" — заключает автор.
В Вильнюсе 11-12 июля пройдет саммит НАТО.
https://1prime.ru/society/20230618/840866433.html
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