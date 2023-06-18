МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен едет в Пекин, чтобы возобновить взаимодействие с Китаем, однако лучший момент для потепления в отношениях двух стран был упущен, когда Вашингтон отменил визит дипломата в феврале из-за инцидента с китайским аэростатом, заявил РИА Новости приглашенный научный сотрудник Института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете Цзя Минь. Минэнерго отметило рост экспорта российского угля в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18-19 июня посетит с визитом Пекин, это первая за пять лет поездка госсекретаря США в Китай, которая пройдет на фоне значительного ухудшения отношений Пекина и Вашингтона из-за целого комплекса вопросов, включая Тайвань, инцидент со сбитым над США китайским аэростатом, а также сохраняющиеся разногласия в торговой и технологической областях.

Цзя Минь напомнил, что Блинкен должен был посетить Китай еще в феврале в соответствии с договоренностями председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена, достигнутыми на полях саммита G20 на Бали в ноябре 2022 года. Однако визит был отложен из-за инцидента с китайским аэростатом.

"Крайне прискорбно, что из-за истерического и иррационального раздувания США инцидента с аэростатом Вашингтон в одностороннем порядке объявил об отмене визита Блинкена. Это не только глубоко разочаровало общественность, которая ожидала стабилизации китайско-американских отношений, но и заставило дипломатов, отвечающих за планирование китайско-американского диалога, чувствовать себя крайне подавленными, а также вызвало возмущение и осуждение со стороны Китая", — указал эксперт.

Он отметил, что подобный политический фарс, из-за которого договоренности глав двух стран не смогли реализоваться, привел к тому, что "наилучший момент для потепления в американо-китайских отношениях был упущен".

По мнению эксперта, самыми важными задачами нынешнего визита Блинкена в Китай будут возобновление взаимодействия с китайской стороной, поддержание китайско-американских отношений, контроль над ситуацией вокруг Тайваня, обеспечение проведения саммита АТЭС в США во второй половине этого года и очередной встречи глав двух государств.

"Но вопрос опять же в том, что США, пожалуй, упустили наилучший момент, сделанного не воротишь, Китай же смотрит на нынешние китайско-американские отношения довольно трезво и спокойно, Пекин может себя сдерживать, он невозмутим, честен и реалистичен", — указал Цзя Минь.