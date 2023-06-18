МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. США и другие западные страны могут пойти на нарушение устава НАТО ради вступления Украины в альянс, написал в Twitter французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо. В Британии заговорили о поражении Украины и дискредитации НАТО

В частности, он написал: "Соединенные Штаты и Германия хотят обойти правила НАТО, чтобы как можно быстрее добиться вступления Украины Зеленского. Безумие! Вот, кто хочет ускорить развязывание третьей мировой войны. Наверняка потому, что контрнаступление — провал!"

Между тем президент США Джо Байден заявил в пятницу, что Соединенные Штаты не будет упрощать для Украины путь вступления в Североатлантический альянс. По его словам, Украина должна соответствовать всем стандартам организации, чтобы стать ее полноправным членом.