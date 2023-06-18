МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск иронично призывает вернуть президенту США Джо Байдену пароль от аккаунта в Twitter, чтобы Байден смог самостоятельно выкладывать записи от своего лица. Маск прокомментировал потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

"Пожалуйста, дайте ему пароль, чтобы он мог писать свои собственные твиты. Пожалуйста, я умоляю вас!" — написал Маск в Twitter. Его сообщение опубликовано в ответ на запись Байдена о том, что "пришло время сверхбогатым начать платить справедливую долю", следующее за чередой сообщений о предвыборной встрече президента с представителями профсоюзов.

Выборы американского президента намечены на ноябрь 2024 года. Действующий президент США Джо Байден в апреле официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.