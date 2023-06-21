В Минобороны раскрыли подробности атаки беспилотников на Подмосковье
Минобороны: Киев попытался провести теракт с помощью БПЛА по объектам в Подмосковье
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МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Киевский режим предпринял попытку провести атаку при помощи беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ.
"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, все беспилотники были подавлены средствами РЭБ и затем потеряли управление и потерпели крушение.
"В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — добавили в ведомстве.
https://1prime.ru/society/20230621/840890570.html
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