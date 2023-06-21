МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Киевский режим предпринял попытку провести атаку при помощи беспилотников по объектам в Московской области, все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны РФ. ЕС испытывает нехватку ресурсов для производства боеприпасов для Украины

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, все беспилотники были подавлены средствами РЭБ и затем потеряли управление и потерпели крушение.

"В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — добавили в ведомстве.