МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Нужно провести работу, которая позволит повысить собираемость платежей за услуги ЖКХ, заявил в Совфеде глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов. Новые регионы получат средства на социальную поддержку по оплате ЖКУ

"Нужно культуру по собираемости платежей за коммунальные услуги потихоньку повышать, мониторить ситуацию. К сожалению, в ряде субъектов она оставляет желать лучшего", — сказал он.

По его словам, также необходимо провести работу с ресурсоснабжающими организациями (РСО) на предмет выполнения плана по капитальному ремонту сетей. Так, по словам Шагиахметова, в регионах наблюдается ситуация, когда РСО согласовывает выполнение работ с Федеральной антимонопольной службой на 90%, а по факту выполняет их на 70-80%. Контроль в этой области, считает глава ФРТ, положительно повлияет на повышение собираемости платежей в стране.

Ранее в мае глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране составляет 94,8%, при этом в некоторых регионах он фиксируется на уровне 40-70%.