Глава ФРТ призвал повысить собираемость платежей за услуги ЖКХ
Глава ФРТ Шагиахметов заявил, что необходимо повышать собираемость платежей за услуги ЖКХ
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Нужно провести работу, которая позволит повысить собираемость платежей за услуги ЖКХ, заявил в Совфеде глава Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.
"Нужно культуру по собираемости платежей за коммунальные услуги потихоньку повышать, мониторить ситуацию. К сожалению, в ряде субъектов она оставляет желать лучшего", — сказал он.
По его словам, также необходимо провести работу с ресурсоснабжающими организациями (РСО) на предмет выполнения плана по капитальному ремонту сетей. Так, по словам Шагиахметова, в регионах наблюдается ситуация, когда РСО согласовывает выполнение работ с Федеральной антимонопольной службой на 90%, а по факту выполняет их на 70-80%. Контроль в этой области, считает глава ФРТ, положительно повлияет на повышение собираемости платежей в стране.
Ранее в мае глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги в среднем по стране составляет 94,8%, при этом в некоторых регионах он фиксируется на уровне 40-70%.
https://1prime.ru/society/20230622/840902668.html
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