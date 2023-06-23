МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Фракция ЛДПР вновь разработала законопроект об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ), документ размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. Россияне стали чаще покупать успокоительные и глицин

"Настоящим проектом федерального закона предлагается отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) в качестве выпускного и вступительного в образовательные организации высшего образования", — сказано в пояснительной записке к документу.

Предлагается замена ЕГЭ "государственными экзаменами, которые будут сдаваться обучающимися по образовательным программам основного общего и среднего общего образования".

Согласно пояснительной записке, реформа образования с введением ЕГЭ не приносит запланированных результатов.

"С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников", — сказано в документе.

По мнению авторов законопроекта, его принятие позволит вырастить в стране более высококвалифицированных специалистов, "поскольку знания и убеждения, которые сегодня закладываются в умы школьников, завтра станут политикой и экономикой России".

Депутаты от ЛДПР в январе 2016 года уже вносили в Госдуму законопроект с предложением отменить ЕГЭ в качестве выпускного и вступительного. Дума отклонила его при рассмотрении в первом чтении в ноябре того же года. В марте 2018 года депутаты от ЛДПР снова вносили такой проект.

С 2009 года ЕГЭ служит в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным в вуз и проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Ежегодно ЕГЭ сдают около 750 тысяч выпускников.