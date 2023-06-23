МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Почти 30% выпускников высших учебных заведений выбирают трудоустройство в сфере промышленности, сообщила заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Минтруд подготовил поправки о повышении МРОТ

"Выпуск в этом году большой – 915 тысяч студентов. Часть будет продолжать обучаться по программам магистратуры. Большая часть выпускников, почти 30%, выбирают для трудоустройства направление инженерное дело и технические науки. Это те студенты, которые сейчас идут на предприятия промышленности и ОПК (Оборонно-промышленного комплекса) – это более 50 тысяч человек", – передаёт слова Петровой пресс-служба.

По словам директора Департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования Минпросвещения РФ Виктора Неумывакина, в сфере среднего профессионального образования значительное количество ребят идет на предприятия строительной отрасли и ОПК.

В сентябре на портале "Работа России" Минтруд запустит сервис "Стажировки и практики", которые объединит все предложения о стажировках, а в следующем году будет создана единая общероссийская база предложений о целевом обучении, сообщил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

Второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей" начался в пятницу. Трансляция деловой части мероприятия ведется из Владивостока, Тулы, Москвы и Екатеринбурга с 7.00 до 16.00 по Москве.