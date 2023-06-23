МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Вести переговоры "с такими ублюдками" не имеет смысла, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Польши Анджея Дуды, сравнившего Россию с диким зверем, которого нужно пристрелить. Медведев ответил на слова Столтенберга о вступлении Украины в НАТО

"Польская мразь по имени "дуда" предложила пристрелить Россию, как бешеного зверя. И кто-то еще надеется на переговоры с такими ублюдками? Нет смысла", — написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что Россия придерживается гуманных подходов.

"И патрона на такое говно жалко. В XVIII веке просто привезли бы эту тварь на Красную площадь и люто казнили четвертованием. Но мы гуманисты. Отомстим по-другому", — указал он.