МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил информационный центр НАК. В Москве рассказали о расширении территории продаж автомобилей "Москвич"

"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.

Добавляется, что режим контртеррористической операции также введен в Воронежской области.