В Москве и Московской области введен режим контртеррористической операции
НАК: режим контртеррористической операции введен в Москве и Московской области
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции, сообщил информационный центр НАК.
"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции", — говорится в сообщении.
Добавляется, что режим контртеррористической операции также введен в Воронежской области.
https://1prime.ru/society/20230624/840913363.html
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