МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Собянин сообщил о значительном росте производства лекарств в Москве

"В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия", — заявил Собянин.

Мэр поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.

Все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, добавил он.