2023-06-24T09:42:39+03:00
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2023-06-24T09:42:39+03:00
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В Москве отменили массовые мероприятия, заявил Собянин
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В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. "В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи... ПРАЙМ, 24.06.2023
общество , новости, сергей собянин, москва, мероприятия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Москве отменены ранее объявленные массовые мероприятия, заявил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве введен режим контртеррористической операции. В связи с этим в городе отменены ранее объявленные массовые мероприятия", — заявил Собянин.
Мэр поблагодарил москвичей и гостей города за понимание и спокойное отношение к происходящему.
Все городские службы Москвы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены, добавил он.