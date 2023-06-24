МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, заявил президент страны Владимир Путин. Путин выступил с обращением

"Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей", — подчеркнул президент.

Он также назвал любую смуту смертельной угрозой.

"Это удар по России, по нашему народу, и наши действия по защите отечества от такой угрозы будут жесткие", — сказал Путин.

Все, кто сознательно встал на путь предательства, шантажа и готовил вооруженный мятеж, понесут неминуемое наказание, отметил российский лидер.

"Тот, кто организовал военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей — предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую, трагическую и неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях", — сказал президент.

Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. Об этом же заявляли и в Минобороны. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа. Пригожин заявлял, что колонна "Вагнера" движется на Ростов. Замкомандующего Объединенной группировкой войск (сил) генерал армии Сергей Суровикин, в свою очередь, призвал командиров и бойцов группы "Вагнер" подчиниться воле президента РФ Владимира Путина и решить вопрос мирным путем.

В Минобороны России позднее заявили, что киевский режим, воспользовавшись провокацией Пригожина, сосредотачивает бригады для наступления на бахмутовском направлении, но "военнослужащие Южной группировки войск наносят поражение противнику ударами авиации и артиллерии".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин в курсе ситуации вокруг Пригожина. Генпрокурор Игорь Краснов, по словам Пескова, сделал доклад Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа и сообщил о законности юридических действий, а Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардия в круглосуточном режиме докладывают президенту о принимаемых мерах после данных главой государства поручений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности, введен дополнительный контроль на дорогах. Он также отметил, что возможно ограничение проведения массовых мероприятий.