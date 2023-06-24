МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Раскол и предательство ведут к трагедии и вселенской катастрофе, власти ее не допустят, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев прокомментировал призывы президента Польши "пристрелить Россию"

"Раскол и предательство — путь к величайшей трагедии, вселенской катастрофе. Мы ее не допустим. Враг будет разбит! Победа будет за нами!", — отметил политик в Telegram.

Медведев также призвал россиян сплотиться вокруг президента Владимира Путина для спасенния государства и победы над алчущим разорвать Россию врагом.

Центр общественных связей ФСБ в ночь на субботу сообщил, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Евгения Пригожина о якобы нанесенных Минобороны РФ ракетно-бомбовых ударах по "тыловым частям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности и является информационной провокацией. О том же сказали и в Минобороны. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении Пригожина по статье 279 УК РФ (организация вооруженного мятежа).

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что все виновные в попытке мятежа понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и народом.