Глава МИД Латвии Ринкевичс: россиянам не будут выдавать гуманитарные или иные визы
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Латвия решила прекратить выдавать визы россиянам, усилит охрану границы с Россией, заявил министр иностранных дел и избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.
"В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, а также не изменятся введенные 19 сентября 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ", — отметил Ринкевичс в Twitter.
По его словам, в данный момент Эстония, Латвия и Литва контактируют по вопросу усиления охраны на границах с Россией и Белоруссией.
Избранный президент заверил, что прямой угрозы для Латвии нет.
https://1prime.ru/society/20230624/840915433.html