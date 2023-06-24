МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Латвия решила прекратить выдавать визы россиянам, усилит охрану границы с Россией, заявил министр иностранных дел и избранный президент страны Эдгарс Ринкевичс. СМИ: на границе Латвии с Россией выстроилась очередь из украинцев

В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. По городу передвигаются группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блок-посты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" — это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина заведено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Все те, кто встал на путь предательства, шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ВС РФ получили необходимые приказы, добавил глава государства.

"В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, а также не изменятся введенные 19 сентября 2022 года ограничения на пересечение границы для граждан РФ", — отметил Ринкевичс в Twitter.

По его словам, в данный момент Эстония, Латвия и Литва контактируют по вопросу усиления охраны на границах с Россией и Белоруссией.

Избранный президент заверил, что прямой угрозы для Латвии нет.