На главном автовокзале Ростова-на-Дону отменили все рейсы
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — ПРАЙМ. Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области.
"На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях — оповестим дополнительно", — говорится в сообщении.
Информация по рейсам на воскресенье появится 25 июня. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней.
Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что продажа билетов на междугородние автобусы из Ростова-на-Дону приостановлена на те направления, по которым перекрыто движение транспорта.
https://1prime.ru/society/20230624/840916037.html
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