РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн — ПРАЙМ. Все рейсы, которые принимает или отправляет главный автовокзал Ростова-на-Дону, отменены, сообщают автовокзалы Ростовской области. Все рейсы из аэропортов Краснодара и Анапы отменены

"На 24.06 все автобусные рейсы от главного автовокзала и на главный автовокзал отменены. Продажа билетов не производится. Следим за ситуацией, при изменениях — оповестим дополнительно", — говорится в сообщении.

Информация по рейсам на воскресенье появится 25 июня. Билеты, купленные на отмененные рейсы, можно сдать в течение 30 дней.

Ранее пресс-служба областного правительства сообщила, что продажа билетов на междугородние автобусы из Ростова-на-Дону приостановлена на те направления, по которым перекрыто движение транспорта.