Путин подписал закон об управлении многоквартирными домами
Путин подписал закон об управлении многоквартирными домами в случаях, когда лицензию не продлили
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий обеспечить непрерывность управления многоквартирным домом в случаях, когда управляющая компания не продлила лицензию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие поправки вносятся в Жилищный кодекс. Они дополняют основания прекращения действия лицензии на управление многоквартирными домами новым основанием – истечение действия лицензии (5 лет), если этот срок не продлен в порядке, установленном правительством РФ.
Это означает, что управляющая компания с истекшей лицензией должна продолжать работу по содержанию многоквартирного дома до момента, когда управление примет на себя другая компания.
Поправки устраняют правовую неопределенность в вопросе непрерывности управления многоквартирными домами. Они также позволяют уточнить порядок действия органов государственного жилищного надзора и местного самоуправления по определению дальнейшего способа управления такими домами.
https://1prime.ru/society/20230624/840916369.html
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