Путин подписал закон об уточнении механизм выселения "последнего жильца"
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Жилищный кодекс и уточняет механизм выселения "последнего жильца", когда при расселении дома жильцы последних квартир пытаются затянуть весь процесс, предлагая выкупить их квартиры дороже. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, законом устанавливается, что, если нормативным правовым актом субъекта РФ предусмотрено право собственников, нанимателей жилых помещений на получение равноценного возмещения, то оно предоставляется на основании договора, заключаемого между гражданином и лицами, обеспечивающими реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки.
При этом законом расширяется круг лиц, наделяемых правом обращения в суд с требованием о понуждении собственника жилого помещения к заключению договора о переходе права собственности на жилье при комплексном развитии территории. Уточняется, что наряду с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, правом на обращение в суд наделяется лицо, обеспечивающее реализацию этого решения.
Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснял РИА Новости, что ответственным лицом по всем вопросам, связанным с расселением жилья в рамках комплексного развития территорий, будет инвестор.
По его словам, сегодня гражданину дают 45 дней, чтобы он начал оформлять право собственности на предоставленное ему новое жилье. Однако некоторые не укладываются в установленный срок, из-за чего не удается приступить к строительству жилья и инфраструктурных проектов, уточнил Кошелев.
Также к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах закон относит вопрос принятия решения по обеспечению жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории. Раньше на собрании собственников могли только приниматься решения о включении дома в проект комплексного развития территорий или выходе из него.
https://1prime.ru/society/20230624/840916514.html