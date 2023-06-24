МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в Жилищный кодекс и уточняет механизм выселения "последнего жильца", когда при расселении дома жильцы последних квартир пытаются затянуть весь процесс, предлагая выкупить их квартиры дороже. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин уточнил основания для избрания мер пресечения бизнесменам

В частности, законом устанавливается, что, если нормативным правовым актом субъекта РФ предусмотрено право собственников, нанимателей жилых помещений на получение равноценного возмещения, то оно предоставляется на основании договора, заключаемого между гражданином и лицами, обеспечивающими реализацию решения о комплексном развитии территории жилой застройки.

При этом законом расширяется круг лиц, наделяемых правом обращения в суд с требованием о понуждении собственника жилого помещения к заключению договора о переходе права собственности на жилье при комплексном развитии территории. Уточняется, что наряду с лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, правом на обращение в суд наделяется лицо, обеспечивающее реализацию этого решения.

Первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснял РИА Новости, что ответственным лицом по всем вопросам, связанным с расселением жилья в рамках комплексного развития территорий, будет инвестор.

По его словам, сегодня гражданину дают 45 дней, чтобы он начал оформлять право собственности на предоставленное ему новое жилье. Однако некоторые не укладываются в установленный срок, из-за чего не удается приступить к строительству жилья и инфраструктурных проектов, уточнил Кошелев.

Также к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах закон относит вопрос принятия решения по обеспечению жилищных прав граждан при осуществлении комплексного развития территории. Раньше на собрании собственников могли только приниматься решения о включении дома в проект комплексного развития территорий или выходе из него.