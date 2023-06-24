КРАСНОДАР, 24 июн — ПРАЙМ. Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское региональное отделение партии "Единая Россия" в телеграм-канале. Кубань может не досчитаться трех миллионов туристов в летнем сезоне

Отмечается, что на трассе М-4 "Дон" организована работа полевой кухни. Волонтеры Молодой гвардии Единой России и Волонтерской роты раздают людям воду.

"Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с 2 тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе", — говорится в сообщении со ссылкой на слова секретаря реготделения партии Николая Гриценко.

Ранее в субботу власти сообщили, что выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности.