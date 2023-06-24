Кубань отправит две тонны воды в Ростовскую область
Кубань отправит две тонны воды в Ростовскую область для людей в пробке на трассе М-4
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КРАСНОДАР, 24 июн — ПРАЙМ. Машину с 2 тоннами воды отправят из Краснодарского края в Ростовскую область для людей, стоящих в пробке на трассе М-4 "Дон", сообщило Краснодарское региональное отделение партии "Единая Россия" в телеграм-канале.
Отмечается, что на трассе М-4 "Дон" организована работа полевой кухни. Волонтеры Молодой гвардии Единой России и Волонтерской роты раздают людям воду.
"Вода сейчас очень нужна людям, которые не могут пока проехать и находятся на трассе. Мы собрали машину с 2 тоннами воды в кратчайшие сроки. Спасибо всем, кто принял участие в сборе", — говорится в сообщении со ссылкой на слова секретаря реготделения партии Николая Гриценко.
Ранее в субботу власти сообщили, что выезд из Новочеркасска Ростовской области на трассу М-4 "Дон" решено временно перекрыть из соображений безопасности.
https://1prime.ru/society/20230624/840916587.html
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