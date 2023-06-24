Губернатор Липецкой области пообещал скорую отмену ограничений
Губернатор Липецкой области Артамонов: в Липецке скоро снимут ограничения передвижения на трассах
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В Липецкой области начинают отменять введённые ограничения, в ближайшее время будет открыто движение на региональных трассах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь несложно, сделаем быстро", — написал он в своем телеграм-канале.
https://1prime.ru/society/20230624/840917125.html
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